Investeringsfonds overheid steekt miljoenen in mkb-financierder

Invest-NL is in handen van het ministerie van Financiën en richt zich naar eigen zeggen op duurzaam ondernemen. Specifiek komt het geld uit de Dutch Alternatieve Credit Instrument (DACI), een fonds dat in 2021 door de Nederlandse overheid, Invest-NL en het EIF werd gelanceerd. Dit fonds investeert in andere fondsen met als doel Nederlandse mkb'ers toegang te geven tot andere vormen van financiering. October, een Amsterdams bedrijf, ontving eind 2021 ook al een bedrag uit de DACI, ter waarde van €10 miljoen.

Het totaalbedrag dat October heeft opgehaald voor zijn fonds is nu €100 miljoen. Het fonds dat duurzaamheid en goed bestuur stimuleert, richt zich op mkb-bedrijven in Frankrijk, Nederland, Italië, Duitsland en Spanje. Naar verwachting kunnen ruim drieduizend leningen worden verstrekt voor een totaalbedrag van €400 miljoen. Volgens October lopen de leningen uiteen van bedragen van €10.000 tot €2 miljoen, waarbij het gemiddelde bedrag uitkomt op €130.000.