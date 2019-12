Corbion wil Stefanie Schmitz als commissaris

De Duitse Schmitz werkte eerder onder meer bij Lufthansa en Unilever, in verschillende financiële functies.

De benoeming van de nieuwe Corbion-commissaris komt op een opvallend moment. Deze week stemde de Tweede Kamer in met nieuwe regels die de diversiteit in raden van commissarissen moeten bevorderen. Als een rvc minder dan 30% vrouwen telt, dan is een bedrijf verplicht om bij de eerstvolgende benoeming voor een vrouw te kiezen. Ook in het geval van Corbion, dat op dit moment vier mannen en één vrouw in de rvc heeft zitten, zou de benoeming van een nieuwe mannelijke commissaris nietig zijn verklaard.

Het voormalige CSM zegt in een persbericht dat Schmitz niet alleen veel financiële kennis aan boord zal brengen, maar dat de komst van de Duitse ook „de diversiteit in de raad van commissarissen zal doen toenemen”.