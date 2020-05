Yves Gijrath: ’Behandel roofkapitalisten net als sigarettenindustrie’

Ondernemer Yves Gijrath ziet de coronacrisis als een moment van bezinning en als kans. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Met de intelligente lockdown zijn ook voor ondernemer Yves Gijrath veel zakelijke activiteiten stil komen te liggen. De organisator van ’miljonairsbeurs’ Masters of LXRY ziet het als een moment van bezinning en als kans. „Nu is de tijd om de economie te resetten. Om na te denken hoe we die willen vormgeven. Ons land is opgebouwd met bedrijven als Philips en Heineken. We moeten weer kiezen voor Nederlands ondernemerschap.”