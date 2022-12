Premium Het beste van De Telegraaf

Onder de streep: Opgepakte FTX-oprichter Sam Bankman-Fried is moderne cryptopiraat

Vian Schouten

Sam Bankman-Fried Ⓒ ANP /HH

Oprichter Sam Bankman-Fried van FTX is dinsdag opgepakt vlakbij Nassau, de hoofdstad van de Bahama’s. Enigszins toepasselijk, want dat was aan het begin van de 18e eeuw een gigantisch piratennest. Het is de verwachting dat deze hedendaagse rover wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten.