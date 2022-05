Politie ontruimde vergadering Aandeelhouders steunen Shell, verwerpen resolutie klimaatactivisten

LONDEN (DFT) - De aandeelhoudersvergadering van Shell in Londen heeft dinsdag met 80% steun voor de plannen van het bestuur voor verduurzaming van zijn productie en producten gestemd. Een resolutie om dit te versnellen kreeg 20% van de stemmen, ondanks steun van grote pensioenfondsen en vermogensbeheerders. De vergadering werd verstoord door geschreeuw in de zaal („Shell must fall”), waarbij de politie demonstranten die zich hadden vastgelijmd verwijderden.