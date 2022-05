Onrust in zaal bij begin aandeelhoudersvergadering Shell

Ook in de nabijheid van de aandeelhoudersvergadering wordt fel geprotesteerd. Ⓒ ANP/HH

LONDEN (ANP) - De aandeelhoudersvergadering van Shell in Londen is dinsdag aan het begin verstoord door geschreeuw in de zaal. Milieu-activisten schreeuwden onder meer „Shell must fall.” President-commissaris Andrew Mackenzie riep meermaals op tot orde en vroeg uiteindelijk de beveiliging om de demonstranten te verwijderen. De vergadering is gepauzeerd.