Nog steeds vertraging bij bezorging PostNL, grote achterstand in Blaricum

Dat kan volgens het bedrijf voor een „zeer beperkt” deel van het totale dagelijkse volume van meer dan 1 miljoen pakketten dus voor vertraging zorgen.

Rond Pinksteren gaan mensen meer bestellen omdat dan het vakantiegeld binnen is en mensen extra vrije dagen hebben. Ook zorgde het mooie weer van de afgelopen tijd ervoor dat grotere artikelen werden besteld, waaronder tuinsets, zwembaden en barbecues. Daarvan passen er minder in de pakketbussen.

Om de achterstanden weg te werken en de drukte het hoofd te bieden zette PostNL extra mensen in en werd langer doorgewerkt, ook in de weekenden. Verder werden nachtdiensten gedraaid. De situatie bij pakketbezorging is volgens een woordvoerder nu inmiddels anders dan een paar weken geleden.

Dagenlange vertraging

In het Noord-Hollandse Blaricum kampt PostNL wel met dagenlange vertraging met het bezorgen van post door personeelstekort. Het bedrijf wijst op problemen met de bezetting in Blaricum door krapte op de arbeidsmarkt. Landelijk zijn er geen grote vertragingen met de postbezorging, stelt PostNL.

„We zetten alles op alles om de post op tijd te bezorgen, en zetten ook hulp in van een externe partij die ons daarbij gaat ondersteunen. Met die inzet verwachten we dat de vertraagde post vandaag nog wordt bezorgd. We bieden de mensen in Blaricum die last hebben gehad van de vertragingen in de postbezorging onze welgemeende excuses aan”, laat een woordvoerder van PostNL weten.