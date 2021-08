SNS: zorgelijk dat jongeren beleggen zonder spaarbuffer

Uit het onderzoek blijkt volgens SNS dat een op de vijf 18- tot 35-jarigen belegt. Dit gaat waarschijnlijk om aandelen, maar ook om de aankoop van cryptomunten. SNS kan geen algemeen beleggingsadvies geven, maar wijst op het belang van risicospreiding. Ook moet volgens de bank niet worden belegd met geld dat niet gemist kan worden.

Maar van de jongeren zonder een zogeheten spaarbuffer belegt wel 12 procent. Nog eens een vijfde van hen zou dat willen doen. SNS noemt dat "opvallend en zorgelijk". "Ons advies is echt: bouw eerst die spaarbuffer op en ga dan beleggen", aldus SNS-adviseur Marieke Tiesinga.

Daarnaast valt het haar ook op dat een derde van de werkende jongeren niet kan rondkomen of goed op de centen moet letten, maar dat ook de helft geen hulp zou vragen bij geldproblemen. "Het is heel belangrijk om jongeren van de juiste financiële informatie te voorzien, want daar hebben zij behoefte aan." Behalve vanuit het onderwijs en de overheid ziet Tiesinga ook een rol weggelegd voor financiële instellingen.