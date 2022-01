Vakbond opent meldpunt voor ongewenst gedrag in de mediawereld

„Het probleem dat hier speelt leeft veel breder in de cultuur- en mediasector”, zegt FNV-bestuurder Andrée Ruiters. „Veel mensen in de sector hebben te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. We merken dat de informatie die deze week naar buiten kwam over The Voice veel heeft losgemaakt. Dit meldpunt is dan ook vooral bedoeld als luisterend oor.”

FNV is ook een van de ondertekenaars van het manifest met de titel: ’Wij kijken niet meer weg’. Mediamakers spreken zich daarin uit tegen misstanden in de sector en geven aan niet meer weg te kijken bij intimidatie en wangedrag. „De tijd van meelachen of voorzichtige waarschuwingen is voorbij”, zo staat in de tekst die op vrijdagochtend door ruim 850 mensen was ondertekend.

Voedingsbodem

Volgens Ruiters is er in de mediasector een voedingsbodem aanwezig voor dergelijke misstanden: „Er is vaak een disbalans aanwezig. Aan de ene kant staat iemand die het wil maken in het wereldje, aan de andere kant mensen die je kunnen maken of breken. Ook het feit dat er veel met tijdelijke contracten wordt gewerkt maakt mensen kwetsbaar.”

De meldingen die binnenkomen wil FNV bundelen en met werkgevers bespreken. „Er moet nu een grote investering gedaan worden in cultuurverandering in de sector. Niet alleen op papier, maar ook in de hoofden van mensen. Iedereen heeft recht op een veilige werkplek en de werkgever heeft daar de grootste verantwoordelijkheid in.”