Overgangsweek voor beurs naar spannend cijferseizoen

Amsterdam - Het banenrapport viel mee, de Amerikaanse economie draait beter dan verwacht. Over de Europese economie zijn, na slechte Duitse cijfers, iets meer zorgen, maar daar staat – net als in de VS – de centrale bank klaar om te blussen wat geblust moet worden. Nu maken beleggers zich zoetjesaan op voor een stortvloed aan bedrijfscijfers.