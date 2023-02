Premium Het beste van De Telegraaf

Verplicht stellen van vertrouwenspersoon zware opgave bij kleinbedrijf

Miljoenen werknemers kunnen bij niemand terecht als het gaat om ongewenst gedrag. Ⓒ FOTO Getty Images

Amsterdam - Het bieden van een veilige werkomgeving staat bij veel bedrijven hoog op de agenda sinds de onthullingen over misstanden bij The voice en De wereld draait door. De Tweede Kamer vergadert donderdag over het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon. Het voorstel krijgt veel bijval, maar er zijn nog wel een paar hobbels te nemen.