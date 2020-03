’Neutron Jack’ Welch overleden

In die periode gold Welch als de belichaming van het aandeelhouderskapitalisme. Onder zijn bewind groeide de beurswaarde van GE van $12 miljard naar $410 miljard. Vanwege het schrappen van ruim 100.000 banen kreeg hij de bijnaam ’neutron Jack’.

Harde ingrepen

Tijdens een bezoek aan Rotterdam in 2004 ging Welch in op zijn saneringsdrift, waarbij gebouwen bleven staan maar werknemers verdwenen. „We gingen terug van 29 naar 5 bestuurslagen.” Hij voegde er tegelijkertijd aan toe dat de harde ingrepen wel de basis hebben gelegd voor een veel concurrerender GE, waardoor er in de jaren negentig weer tienduizenden mensen konden worden aangenomen bij de fabrikant van medische apparatuur, verlichting en vliegtuigmotoren.

Manager van de eeuw

Welch is 84 jaar geworden. Hij werd in 1999 door zakenblad Fortune uitgeroepen tot manager van de eeuw.