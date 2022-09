Takeaway haalt voormalig Ahold-baas Dick Boer binnen als voorzitter rvc

De herbenoeming van Gerbig betekent dat er geen aanklachten meer zijn tegen de Duitser, die in mei dit jaar opeens terugtrad op verdenking van ongewenst gedrag tijdens een personeelsfeest. In de maanden van zijn afwezigheid zijn Gerbigs taken waargenomen door Andrew Kenny, die sinds vijf jaar directeur was van JET’s Britse bedrijf Just Eat UK. Dit deed hij dusdanig goed, dat er nu een stoel voor hem wordt bijgezet in de directiekamer van de bezorgmultinational.

Dick Boer is de opvolger van Adriaan Nühn die in mei besloot terug te treden. Daarbij ging het verhaal dat dit te maken had met de scherpe kritiek van kritische aandeelhouders die ontevreden waren over het beleid van JET, de val van de koers van het aandeel en de gebrekkige communicatie van het bedrijf richting aandeelhouders.

Ahold Delhaize

Boer heeft een grote staat van dienst, niet in het minst bij Ahold Delhaize waar hij jarenlang directeur was van Albert Heijn en voorzitter van de Raad van Bestuur van Ahold, dat in 2016 onder zijn leiding fuseerde met het Belgische Delhaize. Sinds zijn vertrek – in 2018 – bij de nieuwe Nederlands-Belgische supermarkttandem is Boer als commissaris actief bij Nestlé, Shell en SHV Holdings. Als nieuwe president-commissaris gaat Boer op zoek naar nog een nieuwe commissaris, bij voorkeur een vrouw gezien de samenstelling van de rvc.

De nieuwe commissaris Mieke de Schepper zit ook in de rvc van online boekingssite Trivago. Verder is ze commercieel directeur van het internationale platform Trustpilot, waar consumenten hun ervaringen met bedrijven en organisaties delen. Op dit moment krijgt het Britse Just Eat op Trustpilot 1 ster en de kwalificatie ‘slecht’. Het Nederlandse Thuisbezorgd.nl scoort een 2,6 en het Duitse Lieferando.de krijgt een 2,4 bij Trustpilot. Beiden goed voor de kwalificatie ‘armoedig’.

Het lijkt er dus op, dat de uitgebreide directie en rvc van Just Eat Takeaway alle zeilen bij moeten zetten om het vertrouwen terug te winnen van zowel beleggers als consumenten.