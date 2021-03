Waarom goud steeds meer aan glans kwijtraakt

Nadat vorig jaar augustus nog een record van boven de $2000 per troy ounce werd neergezet, is de neergaande lijn voor het edelmetaal hard ingezet naar per saldo een daling van bijna 20%. Vooral de komst van goed werkende coronavaccins heeft de opmars van goud flink parten gespeeld. Het zicht op een heropening van de economie ergens later dit jaar heeft de interesse bij beleggers in vluchthaven goud flink getemperd.

Concurrentie bitcoin

Daarnaast lijkt goud concurrentie te krijgen van de grote animo voor cryptomunten, zoals de bitcoin. Dit jaar hebben veel digitale munten al een indrukwekkende opmars laten zien, mede doordat steeds meer grote bedrijven, zoals Tesla, daar brood in zien. Volgens analisten bij Citigroup zien sommige partijen bitcoin ook als ’bescherming’ tegen inflatie.

Ook bij de etf-handel is de verminderde populariteit voor goud zichtbaar. In de voorbije weken was er in het edelmetaal een uitstroom van beleggers in deze producten.

Koperprijs

De neergang van goud staat in schril contrast met de gang van zaken bij andere metalen. Zo is onder meer koper gestegen naar het hoogste niveau in negen jaar door het optimisme over een economisch herstel.

Vanaf april vorig jaar liep de goudprijs nog hard op. De vrees voor een zware economische neergang door de coronacrisis maakte de weg nog vrij voor beleggers om massaal in het edelmetaal te stappen.