Spa hamsteren niet nodig: ’Genoeg schoon drinkwater’

Dat laat het bedrijf in een verklaring die het aan klanten rondmailt weten.

„Er is voldoende drinkwater: extra flessenwater kopen is niet nodig,” zegt het in Utrecht gevestigde bedrijf.

Ook zegt Vitens maatregelen te hebben genomen om de kans op besmetting bij het eigen personeel terug te dringen.

Nihil

Mocht het toch misgaan, dan is er geen reden tot paniek: „Gelukkig loopt drinkwater geen gevaar door het coronavirus. Drinkwater is namelijk zeer goed beschermd tegen virussen. De kans dat het drinkwater besmet raakt met het coronavirus is dan ook nihil,” laat het bedrijf weten.

Waterbedrijven zijn bij wet verplicht voor een goede watervoorziening te zorgen. Dat is niet alleen belangrijk als drinkwater maar ook voor de hygiëne.

Branchevereniging Vewin heeft nog niet gereageerd.