Kwart minder omzet voor winkeliers in grote steden

In Amsterdam, waar winkelstraten doorgaans ook door veel toeristen worden bezocht, was de omzetdaling veel heviger. Hier bedroeg de omzet tussen maandag 5 oktober en zondag 11 oktober slechts 44 procent van de opbrengsten in dezelfde week vorig jaar, stelt INretail. In Utrecht, Rotterdam en Den Haag daalde de omzet met ongeveer een derde.

Door de coronacrisis is het ook veel leger in winkelstraten. De overheid roept op om vooral in je eentje en doelgericht aankopen te doen, waardoor shoppen voor je plezier steeds minder aan de orde is. Volgens INretail kregen winkels in Amsterdam en Den Haag grofweg de helft van het aantal bezoekers van vorig jaar over de vloer. In Utrecht en Rotterdam daalde het aantal bezoekers met respectievelijk 44 en 45 procent.