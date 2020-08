Onbegrijpelijk dat medewerkers BaFin belegden in Wirecard

Afgelopen weekend werd bekend dat medewerkers van BaFin transacties deden in aandelen Wirecard terwijl er al een onderzoek vanuit de toezichthouder gaande was naar dit bedrijf. Europese Investors-VEB heeft daarom een brief gestuurd aan de Duitse minister van Financiën Olaf Schulz met het verzoek om een onderzoek naar de gang van zaken en strengere regels voor het personeel van BaFin.

"Om te beginnen zouden Duitse overheidsinstanties een onderzoek moeten verrichten naar alle transacties in Wirecard-effecten van welke aard dan ook, gedaan door BaFin-medewerkers. Aangezien Wirecard al vanaf januari 2019 onderwerp van onderzoek was in het kader van marktmanipulatie, dient het onderzoek de hele periode te beslaan van januari 2019 tot 25 juni 2020", vindt Europese Investors-VEB. "Het is daarnaast van groot belang om vast te stellen of BaFin-medewerkers die betrokken waren bij het toezicht op Wirecard geen persoonlijk, financieel of zakelijk belang hadden bij het inmiddels failliete Duitse fintechbedrijf."

Wirecard is ten onder gegaan aan een groot fraudeschandaal. Het bedrijf stortte in juni in elkaar toen bleek dat er bijna 2 miljard euro op balans en kwijt was en mogelijk nooit had bestaan. Daarnaast had het bedrijf 3,5 miljard euro aan schulden. Het gaat om een van de grootste fraudegevallen in de moderne Duitse geschiedenis.