Werkdruk in de klas nekt docenten Leraren verdienen inmiddels best oké: ’Salaris niet grootste probleem’

Amsterdam - Leraren op middelbare scholen hebben het zwaar, daar is iedereen het over eens, maar het verdient inmiddels best aardig. Nu kan een salaris natuurlijk nooit hoog genoeg zijn, maar om het inkomen hoef je geen ander vak te kiezen. Dankzij een serie loonsverhogingen lopen de lerarensalarissen nu op tot dik boven tweemaal modaal.