Premium Financieel

’Schiphol schroeft aantal vluchten in zomer met 30% terug’

Schiphol wil in de zomermaanden het aantal starts en landingen verlagen van 126.000 naar op zijn minst 90.000. Dit is 30% minder dan nu aan vluchten is uitgegeven voor de zomervakantie. Insiders spreken van een ’forse ingreep’.