'Wanbetaling klant oorzaak problemen TCP'

Amsterdam - Flexmakelaar TCP, die in het nieuws kwam omdat het bedrijf flexmedewerkers van ING niet meer kon betalen, is in de problemen geraakt omdat een andere klant niet betaalde. DeGraaf Contracting en moederbedrijf Luxal lieten sinds midden vorig jaar voor miljoenen aan rekeningen onbetaald, schrijft Het Financieele Dagblad.