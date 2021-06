’Automobilist betaalt te veel bij laadpaal’

’Gezien de toename in het gebruik van elektrische auto’s verwachten we dat er heel snel meer snellader bij zullen komen’, aldus het Nederlands Meetinstituut. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Automobilisten die hun stekkerauto aan een snellader opladen, krijgen vaak veel minder energie geleverd dan waarvoor zij betalen. Omdat er in tegenstelling tot brandstofpompstations helemaal geen regels zijn over levering, is het compleet onduidelijk hoeveel stroom de snellader daadwerkelijk levert.