Wall Street duikt in het rood

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.55 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent lager op 26.985 punten, na hoger te zijn geopend. De brede S&P 500 daalde 0,4 procent tot 3111 punten en technologiegraadmeter Nasdaq stond onveranderd op 8965 punten.

In steeds meer landen worden besmettingen met het virus gemeld. Volgens de Duitse gezondheidsminister Jens Spahn staat dat land aan het begin van een corona-epidemie. De Amerikaanse president Donald Trump probeerde de gemoederen in de VS iets te bedaren. Mogelijk dat de regering extra geld opzij zet om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Verder beschuldigde Trump CNN en MSNBC, met wie hij toch al geen warme band heeft, ervan de situatie erger te doen lijken dan deze volgens hem is.

Het Chinese technologieconcern Weibo, met een beursnotering in New York, verloor 3,5 procent, na een hoger begin. De onderneming waarschuwde dat de omzet over het eerste kwartaal tot wel 20 procent lager uit kan vallen dan een jaar eerder als gevolg van de virusuitbraak in China. Het eveneens in New York genoteerde moederbedrijf Sina verloor 2,9 procent.

Disney weet ook de aandacht op zich gericht. Topman Bob Iger, onder wiens leiding het entertainmentconcern Lucasfilm overnam, legt zijn functie neer. Bij beleggers leeft de vrees dat zijn opvolger Bob Chapek te weinig ervaring heeft op het gebied van content. Chapek was tot voor kort baas van de pretparktak van Disney. Het aandeel werd 3,9 procent lager gezet.

Verder reageerden beleggers op cijfers van doe-het-zelf-keten Lowe's, wiens omzet duidelijk tegenviel. Het aandeel verloor bijna 5 procent. Ook fastfoodketen Wendy's (min 2 procent) opende de boeken.

De euro stond op 1,0878 dollar tegen 1,0888 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 49,37 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent minder op 54,16 dollar per vat.