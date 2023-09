Einde toeleveringsproblemen zorgt voor omzetsprong autobranche

De omzet binnen de Nederlandse auto- en motorenbranche steeg met bijna 34 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Opbrengsten in de deelbranche waar autohandelaren onder vallen, maakten een sprong van bijna 50 procent. Sinds 2005 is zo'n sterke stijging niet meer voorgekomen. Naast het wegwerken van openstaande orders en bestellingen, komt dat volgens het statistiekbureau ook door de gestegen verkoop van elektrische auto's.

Ondanks die sterke omzetstijging zijn ondernemers in de autobranche pessimistischer geworden. De graadmeter waarmee het CBS het ondernemersvertrouwen meet bij bijvoorbeeld autodealers, -importeurs of -reparateurs zakte naar een stand van min 10. Een cijfer onder de nul betekent dat er per saldo meer ondernemers pessimistisch zijn dan optimistisch. Net als in andere bedrijfstakken hebben ook veel ondernemers in de autobranche last van personeelstekorten, terwijl de hoge inflatie de inkoopprijzen kan stuwen en de vraag van consumenten kan drukken.

Recent heeft de auto-industrie internationaal daarnaast weer te maken gekregen met nieuwe problemen. Volkswagen meldde afgelopen weekend bijvoorbeeld dat het de productie bij zijn fabriek in Hannover noodgedwongen moet terugschroeven vanwege ontbrekende motoronderdelen uit Slovenië na de grote overstromingen daar. In dat land zit namelijk een motoronderdelenleverancier van Volkswagen. "Op basis van de huidige situatie moeten we ons voorbereiden op het feit dat we hier in Hannover vanaf half september gedurende enkele weken geen voertuigen met verbrandingsmotoren meer kunnen produceren", verklaarde een woordvoerder van het Duitse autoconcern.