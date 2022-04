Premium Het beste van De Telegraaf

Telecomexpert:’klinkklare onzin’ ABN en Rabobank: bank-apps op oudere apparaten onveilig

Door Chris Broesder Kopieer naar clipboard

HAARLEM - Sinds kort kunnen klanten van ABN Amro en Rabobank de app voor internetbankieren niet meer gebruiken op apparaten met oudere Android- of iOS-versies. In appwinkels komen klachten binnen van klanten die met hun oude smartphones of tablets geen toegang meer hebben. Omdat een toenemend aantal mensen geen laptop of pc meer heeft om bankzaken te regelen, hebben steeds minder mensen ook een alternatief.