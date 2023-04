Beursblog: Dow daalt op zwakke bedrijfscijfers, AEX houdt winst vast

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Beurzen in New York zijn vrijdag lager geopend. Rentes gaan omlaag. De AEX houdt vrijdagmiddag de omslag van verlies naar winst in de ochtend vast en blijft boven 755 punten. Aandelen Randstad en Unilever boeken sterke plussen, onderin trekt ING de index omlaag. ASML en Vopak gaan ex-dividend.