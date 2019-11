'Vooral werk te doen bij Air France'

De Franse maatschappij is al tijden veel minder winstgevend dan KLM, mede ook door hogere belastingdruk en luchthavenkosten. Om daar verandering in te brengen, zal onder meer de vloot bij Air France worden aangepakt. Momenteel heeft Air France volgens Smith te veel verschillende toestellen in gebruik. Het aantal 'cockpits' moet van de huidige negen naar vijf worden teruggebracht. Daarnaast moeten de vliegtuigen effectiever worden ingericht.

Het uitfaseren van de superjumbo A380, waar Air France er nog tien van heeft, noemde Smith een belangrijke sleutel tot succes. De vliegtuigen zijn volgens hem te groot en daardoor maar beperkt inzetbaar. Ook is het interieur van de toestellen verouderd, maar vliegen de kisten wel op de meest lucratieve routes van Air France. Ook wil Smith de effectiviteit op lokale routes van Air France verbeteren. Daar ligt volgens de Canadees mogelijk ook een rol weggelegd voor Transavia.

Transavia

Al met al moeten de verbeteringen bij Air France zorgen voor een verbetering van de operationele winst met 900 miljoen euro. Door een akkoord met Franse piloten, is het voor Transavia mogelijk in Frankrijk verder te groeien. Eerder joeg AF-KLM met de komst en later de uitbreiding van Transavia in Frankrijk de Franse piloten nog in de gordijnen. Ze staakten onder meer uit angst voor oneerlijke concurrentie.

Bij KLM zullen nieuwe vliegtuigen en verdere verbeteringen moeten zorgen voor 250 miljoen euro aan extra opbrengsten. Het aantal 'cockpits' bij KLM moet terug van vijf naar drie. Al bekend was dat KLM afscheid neemt van de Boeing 747. De laatste KLM-vlucht van het iconische toestel staat rond 2021 op de planning.

Smith stelde dat de stappen waar Air France voor staat eerder al grotendeels door KLM zijn gezet. De Nederlandse maatschappij zal vermoedelijk profiteren van de ophanden zijnde capaciteitsuitbreiding op Schiphol en de aanstaande opening van Lelystad Airport.