’Steunpakket ECB mogelijk op de schop’

Dat hebben twee ECB-bestuursleden tegen de Financial Times gezegd. In maart lanceerde de ECB een programma om €750 miljard aan obligaties op te kopen. Dat werd in juni uitgebreid tot €1350 miljard.

Kapitaalsleutel

Het is niet voor het eerst dat de ECB op grote schaal obligaties koopt, de centrale bank startte daar in 2015 al mee. Een verschil van de coronasteun is dat de ECB zich nu niet meer houdt aan de kapitaalsleutel. De obligaties worden dus niet gekocht op basis van de omvang van de economie van een land. Daardoor kan de centrale bank veel flexibeler en gericht optreden, en meer obligaties kopen van landen waarvan de rente te hard dreigt op te lopen.

Bekijk ook: ECB laat grenzen van steunprogramma los

En dat bevalt volgens ingewijden zo goed, dat de ECB wil kijken of die flexibiliteit ook in andere opkoopprogramma’s toegepast kan worden. Maar die stapt ligt politiek ontzettend gevoelig. De ECB hield zich juist aan de kapitaalsleutel om te voorkomen dat de centrale bank aan monetaire financiering doet: het direct financieren van overheden door schuld op te kopen.

Grenzen mandaat

In mei oordeelde de hoogste rechtbank van Duitsland dat de ECB met het oude opkoopprogramma de wet niet overtrad, maar dat de bank niet goed genoeg heeft uitgelegd waarom dit zware middel nodig was. Dat deed de ECB alsnog, maar het was een duidelijk signaal van Duitsland dat de ECB niet onbeperkt de grenzen van haar mandaat kan opzoeken.