ASML voorziet weinig last van strengere regels VS

Het bedrijf merkt wel dat de economie wereldwijd vertraagt, onder meer door hoge inflatie. In sommige segmenten van de markt voor chipmachines neemt de vraag ook wat af, aldus topman Peter Wennink. Over het geheel genomen blijft de vraag echter sterk.

In het derde kwartaal verkocht ASML voor 5,8 miljard euro aan chipmachines en upgrades voor bestaande machines. Daaruit hield het Veldhovense bedrijf een winst van 1,7 miljard euro over, tegen 1,4 miljard euro in het tweede kwartaal. Het bedrag aan boekingen - bestellingen die wel zijn binnengekomen maar nog niet afgeleverd en dus ook nog niet als omzet zijn opgenomen - steeg naar 8,9 miljard euro. Dat is 459 miljoen euro meer dan in de zomer.