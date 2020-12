Bod Drahi op Altice Europe verhoogd, rechtszaken geschrapt

Dat meldt Altice in een persbericht vanochtend. Drahi deed in september een bod va €4,11 per aandeel, dat door minderheidsaandeelhouders schandalig laag werd gevonden. Ze beschuldigden Drahi ervan te profiteren van de coronacrisis die de koers van het bedrijf sterk had gedrukt.

Een aantal investeringsfondsen, waaronder Lucerne, Sessa en Winterbrook startten daarop rechtszaken, die volgens het persbericht van vanochtend worden ingetrokken. In totaal acht aandeelhouders, met samen 9,1% van de aandelen hebben toegezegd hun stukken tegen het verhoogde bod aan te bieden. Drahi bezit zelf iets meer dan de helft van de aandelen en 78% van de stemrechten.