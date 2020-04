Mnuchin: aanvraag coronalening LA Lakers ’schandelijk’

Munich benadrukte er bepaald geen fan van te zijn dat een lening van $4,6 miljoen werd overgemaakt naar LA Lakers. Na de ophef daarover heeft de basketbalclub uit Los Angeles de lening weer teruggeven.

LA Lakers is de op één na grootste basketbalclub in de VS met een waarde die wordt geschat op $4,4 miljard. De succesvolle ploeg heeft de meeste NBA-finales gespeeld.

In de VS zijn vooral kleine dienstverlende bedrijven hard geraakt door de beperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Deze bedrijven hebben massaal personeel op straat gezet om het hoofd boven water te houden.