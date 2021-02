Dropbox profiteert van thuiswerken

Dropbox, dat het mogelijk maakt om bestanden te delen tussen verschillende computers en mobiele apparaten, is een concurrent van Googles Drive-functie. De onderneming zag ondanks de fors hogere omzet het verlies flink oplopen. Na een verlies van 52,7 miljoen dollar in 2019 steeg het tekort vorig jaar tot 256,3 miljoen dollar. Dat werd echter veroorzaakt door een afschrijving op vastgoed van bijna 400 miljoen dollar. Zonder die eenmalige post had Dropbox ruimschoots winst geboekt.

Topman Drew Houston noemde 2020 een „jaar waarin Dropbox is veranderd.” Hij wil dat zijn bedrijf zich dit jaar aan zijn strategie houdt en „essentiële producten blijft bouwen” voor werk op afstand. Financiële verwachtingen voor het lopende jaar heeft Dropbox nog niet gegeven.