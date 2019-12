Ⓒ Thomson Reuters

Deze maand is het tien jaar geleden dat ik mijn eerste column over obligaties schreef, getiteld ‘M’n rente en m’n centen’. De Grote Recessie als gevolg van de kredietcrisis woedde destijds in volle hevigheid, rendementen in obligaties lagen met gemak tussen de tien en twintig procent op jaarbasis – kom er nog maar eens om.