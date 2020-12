Prijs bitcoin zakt weg tot onder $18.000

Vorige week passeerde de munt nog zijn oude record van eind 2017. Data van Cointelegraph Markets en Coin360 suggereert dat in de neergang een kritische technische grens is geraakt, waarop in 24 uur meer dan 7% van de waarde van bitcoin af ging. De technisch analisten kijken nu of de munt boven de prijsgrens van $17.600 kan blijven.

Bij handelsplatform Binance, waar de cryptomunt naar volume het meest wordt verhandeld, noteert Bitcoin $17.997,26 per stuk. Daarna volgde enig herstel.

Meer grote partijen

Aan belangstelling bij grote beleggers en speculanten is geen gebrek. De institutionele investeerders hebben vorige week voor $429 miljoen aan cryptomunten en afgeleide beleggingsproducten gekocht, aldus CoinShares.

Dat is volgens de dataverzamelaar de op een na hoogste hoeveelheid ooit: het beheerd vermogen van de sector is daarmee naar een recordhoogte van $15 miljard gegaan, volgens cijfers van CoinShares. De institutionele partijen bleven afgelopen jaren weg bij cryptomunten.

Bitcoin heeft dankzij de belangstelling inmiddels een markwaarde van $339 miljard.

Daarentegen zag goud de afgelopen vier weken een uitstroom tot een recordbedrag van $9,2 miljard, terwijl bitcoin in dezelfde periode een instroom van $1,4 miljard van beleggers zag, aldus CoinShares.

Betalingsverwerker PayPal, de grootste in de Verenigde Stateen, laat cryptobezitter daar bitcoins voor zijn 340 miljoen gebruikers kopen, verkopen en bewaren.

Ook Twitter-ceo Jack Dorsey investeerde recent privé, maar zijn betalingsbedrijf Square stak $50 miljoen in de munt. Softwarebedrijf Microstrategy vergrootte, als eerste beursgenoteerde bedrijf, zijn eerste aankopen begin december van $450 miljoen met nog eens $50 miljoen.

Investeringsfonds Grayscale slaat ook toe. Zijn Grayscale Bitcoin Trust, onderdeel van de grotere Digital Currency Group, heeft inmiddels voor $10 miljard cryptomunten gekocht. Beleggers krijgen daar munten niet zelf in bezit, maar profiteren van de prijsstijgingen.

Ethereum verrast

Ethereum, de op een na grootste digitale munt in gebruik, kreeg in die periode $ 87,1 miljoen aan instroom. Beleggers zijn optimistischer geworden over deze cryptomunt, omdat de Ethereum-organisatie meer duidelijkheid heeft verschaft over de langverwachte verbeteringen die het achterliggende netwerk veel sneller en energiezuiniger kan maken.

Ethereum ligt in marktpotentie nog op grote achterstand van bitcoin, de munt is nu $64 miljard waard.