Beurzen rustig op ’D-Day van de ECB’

Beleggers gaan lunchen met een marginaal lagere AEX-index, op 581,9 punten. De Midkap-index wint fors aan de hand van Arcadis: +1,4% naar 837,7 punten. Ook de andere belangrijke Europese beurzen blijven dicht bij huis: de DAX in Frankfurt beweegt rond de slotstand van gisteren, de Londense FTSE100 wint 0,1%, de Franse CAC-40 staat op +0,5%.

De futures op de voornaamste Amerikaanse indices geven een gemengd beeld. De Nasdaq en de S&P 500-index stegen woensdagavond opnieuw naar recordhoogte. De Japanse beurs sloot vanochtend eveneens met winst.

Rente

En ook vanmiddag, als de Europese Centrale Bank de rente eventueel al verlaagt, en anders de deur openzet naar verlagingen na de zomer, zal de beurs daar maar mondjesmaat op reageren, verwacht ING-handelaar Gert Berendse. „De markten doen het de laatste tijd al zo goed, puur op het verhaal dat er een renteverlaging komt.”

Volgens Berendse schat de markt de kans op een renteverlaging nu op 40 tot 50% in. „Zou om kwart voor twee blijken dat die er niet komt, dan zien we waarschijnlijk wat teleurstelling. Maar daarna zal in de toelichting wel klinken dat het in september zo ver is, dan trekt dat weer bij.” Lukas Daalder van vermogensbeheerder BlackRock wil de aankondiging van concrete maatregelen vandaag ook niet uitsluiten.

Vertrouwen

Een tegenvaller voor beleggers was dat het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie deze maand opnieuw is gedaald. De vertrouwensindex van onderzoeksinstituut Ifo bereikte daarmee het laagste niveau in meer dan zes jaar. ING-econoom Carsten Brzeski waarschuwde dat de Duitse economie momenteel op ’een gevaarlijk kruispunt’ staat.

In de AEX koerst Unilever 0,9% lager. Het levensmiddelenconcern boekte in het afgelopen kwartaal een licht tegenvallende omzet. Dat kwam mede door het regenachtige voorjaar in Europa en Noord-Amerika, waardoor de fabrikant van Ola en Ben & Jerry’s kampte met druk op de ijsverkopen. „De cijfers, en dan met name de onderliggende groei, vallen tegen in een landschap van verder goede cijfers”, zegt Berendse.

Relx (-2,5%) is de grootste daler onder de hoofdfondsen. De informatieleverancier boekte meer winst en omzet in het afgelopen halfjaar, maar analisten hadden op betere resultaten gehoopt. Opvallend was dat de groei bij de wetenschappelijke divisie achterbleef. Het concern houdt wel vast aan zijn doelstellingen voor dit jaar en zegt op koers te liggen deze te halen.

Aalberts Industries (+4,8%) is de grootste stijger in de AEX. De industrieel toeleverancier zette in de eerste jaarhelft hogere resultaten in de boeken. Topman Wim Pelsma sprak in een toelichting van een solide prestatie van de onderneming in moeilijkere marktomstandigheden.

Ondergewicht

In de AMX krijgt Basic-Fit een koersdreun van 6,6% voor de kiezen. Zakenbank Morgan Stanley verlaagde het beleggingsadvies voor het aandeel Basic-Fit naar ’underweight’. Deze week bleek dat de halfjaarwinst van de keten van sportscholen was gedaald door hoger dan verwachte kosten.

Besi waarschuwde dat de omzet in het derde kwartaal met circa 10% zal dalen, omdat de zwakte in de chipsector doorzet in de tweede helft van dit jaar. De toeleverancier aan de chipindustrie sprak van moeilijke marktomstandigheden en voorzichtigheid bij klanten door de wereldwijde handelsspanningen. Het aandeel Besi stijgt niettemin met 2,2%.

Arcadis is de grootste stijger bij de middelgrote fondsen met een plus van 9,4%. Het ingenieurskantoor zag de nettowinst met 9% stijgen naar €38 miljoen dankzij onder meer een goede gang van zaken in Noord-Amerika.

Smallcapfonds Pharming (+15,6%) heeft de omzet in de eerste helft van het jaar flink zien groeien. De opbrengsten van het biotechnologiebedrijf dikten in de eerste zes maanden van het jaar met 31% aan tot €77,9 miljoen.

