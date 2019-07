Draghi praat beurzen de put in

In één uur tijd is de AEX-index meer dan een procentpunt gezakt. Ten opzichte van woensdagmiddag staat de belangrijkste Amsterdamse graadmeter 0,7% in het rood, op 578,8 punten. De Midkap-index wint nog wel 0,2% aan de hand van Arcadis, en gaat naar 834,2 punten.

Ook de andere belangrijke Europese beurzen schieten omlaag door de speech van Draghi: de DAX in Frankfurt gaat 0,4% omlaag, de Londense FTSE100 verliest 0,1%, de Franse CAC-40 wint nog wel 0,3%. De grote Amerikaanse indices zijn iets lager geopend. De Nasdaq en de S&P 500-index stegen woensdagavond opnieuw naar recordhoogte.

Rente

Vooral de bankaandelen doen het goed op het ECB-nieuws. ING wint 3,2%, ABN Amro krijgt er 1,7% bij. Verzekeraars Aegon (+0,9%), ASR (+1,1%) en NN (+1%) hebben ook een mooie middag. Natuurlijk is een lage rente in principe niet goed voor de banken, maar „nu kwantitatieve verruiming ook weer een optie is, is dat een mogelijke steun voor de banken”, zegt Vincent Juvyns (JPMorgan). Bovendien zouden de maatregelen uit Frankfurt de reële economie moeten stimuleren. „En als dat lukt, is dat natuurlijk ook goed voor de banken.”

In diezelfde reële economie overheerst het pessimisme na Draghi’s woorden. Zwaargewicht Unilever, toch al geplaagd door mindere cijfers, duikt 2% in het rood. Het levensmiddelenconcern boekte in het afgelopen kwartaal een licht tegenvallende omzet. Dat kwam mede door het regenachtige voorjaar in Europa en Noord-Amerika, waardoor de fabrikant van Ola en Ben & Jerry’s kampte met druk op de ijsverkopen. „De cijfers, en dan met name de onderliggende groei, vallen tegen in een landschap van verder goede cijfers”, zegt handelaar Gert Berendse (ING).

Relx (-3,5%) is de grootste daler onder de hoofdfondsen. De informatieleverancier boekte meer winst en omzet in het afgelopen halfjaar, maar analisten hadden op betere resultaten gehoopt. Opvallend was dat de groei bij de wetenschappelijke divisie achterbleef. Het concern houdt wel vast aan zijn doelstellingen voor dit jaar en zegt op koers te liggen deze te halen.

ArcelorMittal en ASML verliezen allebei zo’n 0,9%, net als Philips. Unibail-Rodamco-Westfield raakt 1,3% kwijt.

Vertrouwen

Een tegenvaller voor beleggers was dat het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie deze maand opnieuw is gedaald. De vertrouwensindex van onderzoeksinstituut Ifo bereikte daarmee het laagste niveau in meer dan zes jaar. ING-econoom Carsten Brzeski waarschuwde dat de Duitse economie momenteel op ’een gevaarlijk kruispunt’ staat.

Aalberts Industries (+3,8%) is de grootste stijger in de AEX. De industrieel toeleverancier zette in de eerste jaarhelft hogere resultaten in de boeken. Topman Wim Pelsma sprak in een toelichting van een solide prestatie van de onderneming in moeilijkere marktomstandigheden.

Ondergewicht

In de AMX krijgt Basic-Fit een koersdreun van 4,9% voor de kiezen. Zakenbank Morgan Stanley verlaagde het beleggingsadvies voor het aandeel Basic-Fit naar ’underweight’. Deze week bleek dat de halfjaarwinst van de keten van sportscholen was gedaald door hoger dan verwachte kosten.

Besi waarschuwde dat de omzet in het derde kwartaal met circa 10% zal dalen, omdat de zwakte in de chipsector doorzet in de tweede helft van dit jaar. De toeleverancier aan de chipindustrie sprak van moeilijke marktomstandigheden en voorzichtigheid bij klanten door de wereldwijde handelsspanningen. Het aandeel staat licht in de plus.

Arcadis is de grootste stijger bij de middelgrote fondsen met een plus van 8,2%. Het ingenieurskantoor zag de nettowinst met 9% stijgen naar €38 miljoen dankzij onder meer een goede gang van zaken in Noord-Amerika.

Smallcapfonds Pharming (+14,1%) heeft de omzet in de eerste helft van het jaar flink zien groeien. De opbrengsten van het biotechnologiebedrijf dikten in de eerste zes maanden van het jaar met 31% aan tot €77,9 miljoen.

