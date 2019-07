Unilever zet AEX op verlies

Na tien minuten handelen stond de AEX-index 0,3% lager op 581,4 punten. De AMX noteerde juist 0,3% hoger op 835,4 punten.

Beleggers zijn vandaag naast een golf aan kwartaalcijfers ook gericht op het rentebesluit waarmee de ECB vanmiddag naar buiten komt. ECB-president Mario Draghi bereidt de financiële markten naar verwachting voor op nieuwe stimuleringsmaatregelen. Draghi trekt naar verwachting zijn bazooka vanmiddag nog niet uit de kast. De meeste ECB-watchers denken dat de ECB pas in september de economie gaat stimuleren. Maar Lukas Daalder van vermogensbeheerder BlackRock wil de aankondiging van concrete maatregelen vandaag ook niet uitsluiten.

In de AEX koerste Unilever 1,2% lager. Het levensmiddelenconcern boekte in het afgelopen kwartaal een licht tegenvallende omzet. Dat kwam mede door het natte voorjaar in Europa en Noord-Amerika, waardoor de fabrikant van Ola en Ben & Jerry’s kampte met druk op de ijsverkopen.

Aalberts Industries (+2,6%) was de grootste stijger in de AEX. De industrieel toeleverancier zette in de eerste jaarhelft hogere resultaten in de boeken. Topman Wim Pelsma sprak in een toelichting van een solide prestatie van de onderneming in moeilijkere marktomstandigheden. Staalfabrikant ArcelorMittal mocht 2,1% bijschrijven.

Relx (-4,3%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. De informatieleverancier boekte meer winst en omzet in het afgelopen jaar, maar analisten hadden op betere resultaten gehoopt. Het concern houdt wel vast aan zijn doelstellingen voor dit jaar en zegt op koers te liggen deze te halen.

In de AMX waarschuwde Besi (-2,6%) dat de omzet in het derde kwartaal met circa 10% zal dalen, omdat de zwakte in de chipsector doorzet in de tweede helft van dit jaar. De toeleverancier aan de chipindustrie sprak van moeilijke marktomstandigheden en voorzichtigheid bij klanten door de wereldwijde handelsspanningen.

Arcadis was de grootste stijger bij de middelgrote fondsen met een plus van 3,5%. Het ingenieurskantoor zag de nettowinst met 9% stijgen naar €38 miljoen dankzij onder meer een goede gang van zaken in Noord-Amerika.

Smallcapfonds Pharming (+9,4%) heeft de omzet in de eerste helft van het jaar flink zien groeien. De opbrengsten van het biotechnologiebedrijf dikten in de eerste zes maanden van het jaar met 31% aan tot €77,9 miljoen.

Meer financieel nieuws via de mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!