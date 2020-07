Een op de tien partners liegt over uitgaven

Opvallend genoeg zijn het vaker mannen (12%) dan vrouwen (9%) die over hun uitgaven liegen, blijkt uit een enquête die onlinebank N26 onder bijna duizend Nederlanders uitvoerde.

Veroordelen

Vooral millennials (geboren tussen 1985 en 2000) schamen zich voor hun uitgaven tegenover hun partner. Liefst een op de vijf geeft aan bang te zijn dat de ander hun uitgavenpatroon veroordeelt, waar dit bij andere leeftijdsgroepen 14% is.

Dat veroordelen van het uitgavenpatroon gebeurt ook wel. Een op de drie respondenten geeft aan een andere waarde aan geld te hechten dan zijn of haar partner. Ruim een kwart zou graag willen dat de partner zuiniger was. Maar 15% zou juist wensen dat de ander eens wat vaker de portemonnee trok.

Bezwaard

Van alle ondervraagden zegt 14% zich wel eens bezwaard te voelen over de hoogte van zijn of haar inkomen. Bij millennials is dat aandeel met 27% hoger, van de vijftigplussers heeft slechts 9% daar last van.

Een op de zeven heeft overigens geen idee wat de partner verdient.

Toch gaat er ook veel wél goed. 87% van de ondervraagden geeft aan een goed overzicht te hebben van de maandelijkse geldstromen. Bijna driekwart van de stellen heeft ook gezamenlijke spaardoelen, die meestal worden gehaald.