Parade van kenners trekt langs topstukken op Tefaf

Mieke Zilverberg en echtgenote Femke Hora Adema maken een selfie voor de bloemenpracht bij de entree van de kunstbeurs in Maastricht. Ⓒ Foto De Telegraaf

Kunstwerken uit topcollecties vanover de hele wereld vormden het decor voor een keurkorps van verzamelaars uit de hele wereld. De allereerste beursdag van de Tefaf in Maastricht, de zogenoemde Early Access, was met name voor de serieus geïnteresseerden weggelegd. ,,Voor iedere klant die we vandaag uitnodigen, betalen we een toegangskaart van €300”, zei een standhouder. ,,Dat is op andere beursdagen maar een kwart of nog minder.”