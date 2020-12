Overname Hema door Jumbo lijkt bijna rond

Redactie DFT

Jumbo en Parcom zouden vrijdag tot een mondeling akkoord zijn gekomen met ABN Amro, Rabobank en ING voor een lening van €200 miljoen om de overname van Hema te financiering, zo melden bronnen rondom het proces.

Voor het consortium zitten de afgesproken periode van acht weken om de boeken bij Hema door te nemen en de financiering van in totaal €300 voor de overname rond te krijgen er bijna op. De drie grootbanken leken aanvankelijk maar tot €150 tot €180 miljoen te willen gaan. Voor de rest klonk lang een optie van staatsgaranties rond.

Onduidelijk is of de familie Van Eerd en Parcom hierover hebben aangeklopt in Den Haag.

Mogelijk financiert Jumbo de laatste €100 miljoen uit eigen zak. De supermarkt onderhandelt met vastgoedfonds Annexum over de verkoop van 62 winkelpanden van de keten, zo meldt het FD. Het is de bedoeling dat Jumbo de panden na de verkoop terughuurt. De verkoop zou zo’n €300 miljoen moeten opleveren.

