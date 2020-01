'Xerox wil bestuurders bij HP voordragen'

New York - Kopieermachinefabrikant Xerox is van plan bestuurders te nomineren bij computer- en printerfabrikant HP Inc, dat doelwit is van een overnamepoging door het bedrijf. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal. Xerox heeft de afgelopen tijd een klein belang gekocht in HP en heeft dus het recht om bestuurders voor te dragen bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.