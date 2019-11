L'Oreal blijft flink groeien in Azië

In die laatste stad hebben veel winkels tijdelijk hun deuren gesloten vanwege de onrust. Meerdere makers van luxe artikelen en retailers hebben daar last van. Bij L'Oréal maakten sterke prestaties in andere Aziatische landen de situatie meer dan goed. Onder meer in China zelf liepen de verkopen stevig op.

De kwartaalopbrengsten dikten met 11 procent aan tot 7,2 miljard euro. Gecorrigeerd voor zaken als overnames en wisselkoersen, zaten de opbrengsten op jaarbasis met een kleine 8 procent in de lift. Daarmee deed het concern het beter dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Ook kwam de groei hoger uit dan in het tweede kwartaal.

In de Verenigde Staten liepen de verkopen wel terug. Volgens topman Jean-Paul Agon is aan de 'boom' in de verkopen van make-up daar een einde gekomen en hij verwacht geen verbetering meer in de rest van het jaar. L'Oreal profiteerde hier eerder nog sterk van promotie via vloggers op YouTube en sociale media.