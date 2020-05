Alibaba zakt flink weg op lager Wall Street

Vlka na de start daalde de Dow-Jonesindex 0,3 procent naar 24.399,12 punten. De brede S&P 500 ging ook 0,3 procent achteruit tot 2940 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,2% op 9270 punten.

Premier Li Keqiang liet tijdens het Nationale Volkscongres weten nieuwe wetten te gaan instellen om de „nationale veiligheid” in Hongkong en Macau te waarborgen. Peking wil met de wet vooral meer grip krijgen op de anti-Chinese en pro-democratische protesten in Hongkong. President Donald Trump waarschuwde dat de VS „sterk zullen reageren” als China de wet invoert.

Alibaba dook 5% omlaag. De in New York genoteerde Chinese internetgigant en webwinkel is in het afgelopen langzamer gegroeid dan in eerdere periodes.

Technologieconcern IBM moest 0,5% afstaan. Het bedrijf zou bezig zijn duizenden banen te schrappen tegen de crisis, vooral in Noord-Amerika.

Overleg tussen autoverhuurder Hertz en zijn schuldeisers over uitstel van betaling is vastgelopen, aldus persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Later vrijdag verloopt een deadline. Hertz kwam in de problemen toen zowel zakenreizen als vakanties niet meer doorgingen vanwege de coronamaatregelen die veel landen troffen. Daardoor werden er nauwelijks meer auto’s verhuurd.

Deere koerste 0,7% hoger. De resultaten bij de tractorbouwer gingen duidelijk omlaag door de coronacrisis en Deere verwacht dat de winst dit boekjaar veel lager zal uitvallen. Deere zegt dat er flink in de uitgaven en investeringen wordt gesneden om de impact van de virusuitbraak het hoofd te bieden.

