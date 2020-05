Chinese techbedrijven onderuit op vlak Wall Street

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York maakten tussentijds iets van hun eerdere verliezen goed. Beleggers houden rekening met toenemende internationale spanningen nu China zijn grip op Hongkong vergroot met een nieuw nationale veiligheidswet. Vanuit de Verenigde Staten en Europa werd die stap in felle bewoordingen veroordeeld.