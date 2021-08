Column: verslaafd aan QE?

Financieel

Duitse centrale bank: inflatie kan snel oplopen

De inflatie in de eurozone kan sneller oplopen dan verwacht. Daarvoor waarschuwt Jens Weidmann, voorzitter van de Duitse centrale bank en bestuurder van de Europese Centrale Bank (ECB) in de Duitse krant Welt am Sonntag. Weidmann vindt dat de ECB niet langer steun moet verlenen voor het aangaan van ...