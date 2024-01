Beursblog: belegger ziet brood in chips en Takeaway; Galapagos zakt weg

De AEX heeft donderdagochtend de wind nog steeds flink in de rug. Vooral chipfondsen dragen sterk bij om de weg omhoog in te slaan. In de Midkap zit Takeaway in de lift. Galapagos maakt een terugtrekkende beweging. Het is verder in spanning wachten op Amerikaanse inflatiecijfers later vanmiddag.

