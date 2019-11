S&P verlaagt vooruitblik AMG

De verslechterde outlook is volgens S&P te wijten aan de relatief hoge schuldenlast in verhouding tot het bedrijfsresultaat. Die is verhoogd door een grote afschrijving op de inventaris als gevolg van volatiele prijzen voor vanadium. S&P verwacht dat die verhouding ook komend jaar nog verhoogd blijft, ondanks stappen van AMG om zichzelf te beschermen tegen de prijsschommelingen.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik