Erfpacht: bank mag hypotheekakte eisen, maar moet die wel betalen

Premium Financieel

Column: sorry zeggen, doe het echt of doe het niet

In de hal van ABN Amro, in het groteske kantoor op de Zuidas, speelt een bedrijfspresentatievideo. Tussen de foto’s van oude glorie zijn tekstjes gemonteerd over de rol in de slavernij en de walvisvangst in de trant van ’daar kijken wij nu heel anders op terug’. De bank, en met haar andere banken, w...