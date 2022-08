Huisartsen zetten geen handtekening onder huidig zorgakkoord

Premium Binnenland

Forensisch arts Onno (77) werkt door uit noodzaak: ’Zorgelijke situatie’

Forensisch arts Onno Sijperda (77) had al tien jaar van zijn pensioen kunnen genieten, maar de nood is zo hoog bij de GGD’en in Nederland dat hij uit liefde voor zijn vak een helpende hand biedt om de gaten in de roosters te dichten. De Zwollenaar verwacht nog zeker tot zijn 80ste levensjaar door te...