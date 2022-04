Premium Het beste van De Telegraaf

Alimentatie? Ex met hbo-diploma moet betere baan zoeken

Door Marlou Visser

Het hof raadt het de ouders ook met klem aan hun ruzies bij te leggen, in het belang van hun kind. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Als de liefde over is, rest voor menig scheidend stel onenigheid over de verdeling van spullen, geld en de zorg voor minderjarige kinderen. Ook het al dan niet betalen van alimentatie is vaak een twistpunt. Een man kreeg bij het hof een meevaller: omdat zijn ex een hbo-opleiding heeft gevolgd, wijst de rechter haar eis voor ruim €1100 per maand aan partneralimentatie af.