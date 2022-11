’Energierekening wordt 2500 euro duurder zodra prijsplafond eindigt’

„Wij roepen het kabinet op om met aanvullend beleid te voorkomen dat de energienota voor veel huishoudens na volgend jaar onbetaalbaar wordt”, zegt VEH-directeur Cindy Kremer. Zij zou graag zien dat de belasting op gas en stroom minder hard omhoog gaat.

Ook roept Kremer op om zoveel mogelijk woningen te isoleren voor 2024. „Slecht geïsoleerde woningen moeten zo snel mogelijk worden aangepakt. Anders lopen bewoners het risico na volgend jaar alsnog hard te worden getroffen door hoge energietarieven en belastingen.”

Waarschuwing

VEH trekt nu alvast aan de bel, omdat mensen wellicht denken dat de pijn in de portemonnee gaat meevallen door een pakket verzachtende maatregelen van de overheid. Zo ontvangen veel huishoudens in de laatste twee maanden van dit jaar in totaal 380 euro compensatie voor de hoge energielasten. Ook is de btw op gas en stroom in dit halfjaar tijdelijk verlaagd van 21 naar 9 procent. Bovendien geldt er in 2023 een prijsplafond voor energie, waardoor de nota dan minder hoog uitvalt.

Maar VEH waarschuwt dat zowel huiseigenaren als huurders een dubbele financiële dreun te wachten staat in 2024. Woningbezitters met een gemiddeld energieverbruik betalen dan €528 meer aan belastingen dan in 2022, zo heeft de vereniging becijferd. Kremer gaat ook uit van aanhoudend hoge energieprijzen, waardoor de doorsnee gas- en stroomnota na 2023 in één klap met €2500 omhoog dreigt te gaan.

Huishoudens die tijdig energiebesparende maatregelen hebben genomen en zonnepanelen op hun dak hebben, kunnen die stijging voor een groot deel voorkomen, denkt de VEH-directeur. „Maar mensen die dergelijke besparingen in hun huis niet hebben kunnen realiseren, staat een enorme lastenverhoging te wachten.”

Btw op gas en stroom

Energie-expert Ben Woldring stelt dat VEH zeker een punt heeft met deze waarschuwing. „Voor de meeste consumenten is 2024 nog ver weg. Maar voor de beleidsvorming in Den Haag kan het goed zijn om dit alvast naar voren te brengen”, benadrukt de oprichter van vergelijkingssite Gaslicht.com.

Om de pijn in de portemonnee van veel mensen te voorkomen, vindt Woldring het zelf een goed idee als het kabinet de btw op gas en stroom zou handhaven op 9 procent. Volgens de huidige plannen valt energie vanaf 1 januari weer onder het hoge btw-tarief van 21 procent.

Maar volgens Woldring is dat niet nodig. „Bij de huidige hoge energietarieven haalt de overheid met 9 procent btw minstens zoveel op als voorheen bij de lagere prijzen tegen 21 procent btw.”